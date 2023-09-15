В Приамурье военнослужащие Восточного военного округа выполнили ночные стрельбы из вооружения танков и боевых машин пехоты

Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника, для ведения прицельного огня в темное время суток применялись ночные прицелы и осветительные ракеты.
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