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В Приамурье военнослужащие Восточного военного округа выполнили ночные стрельбы из вооружения танков и боевых машин пехоты

В Приамурье военнослужащие Восточного военного округа выполнили ночные стрельбы из вооружения танков и боевых машин пехоты

Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника, для ведения прицельного огня в темное время суток применялись ночные прицелы и осветительные ракеты.

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