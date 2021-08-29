Мама Николая Баскова высказалась о тайной невесте певца

Личная жизнь 44-летнего артиста не даёт покоя поклонникам. Фанаты Баскова гадают: когда же певец, наконец, женится? Кстати, его мать, Елена Николаевна, не исключает, что у Баскова уже есть невеста, просто он предпочитает не афишировать отношения.