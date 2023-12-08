С 16 декабря в Минске начнут работу рождественские ярмарки

На будущей неделе в белорусской столице откроются рождественские ярмарки "Калядны кiрмаш".Главная ярмарка города традиционно будет действовать на площадке у Дворца спорта с фуд-кортами и развлечениями с 16 декабря до 14 января 2024-го года включительно.
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