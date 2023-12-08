Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 049 подписчиков

С 16 декабря в Минске начнут работу рождественские ярмарки

С 16 декабря в Минске начнут работу рождественские ярмарки

На будущей неделе в белорусской столице откроются рождественские ярмарки "Калядны кiрмаш".Главная ярмарка города традиционно будет действовать на площадке у Дворца спорта с фуд-кортами и развлечениями с 16 декабря до 14 января 2024-го года включительно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх