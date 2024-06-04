Член банды свердловских милиционеров боялся напарников и скрывался от них

Олег Анучин, единственный гражданский в банде свердловских милиционеров, которых обвинили в убийствах 24-летней давности, после всех дел попытался скрыться от своих подельников, потому что считал, что его могут убить.
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