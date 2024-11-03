Ушел из жизни академик Юрий Шокин

После продолжительной, тяжелой болезни скончался председатель Объединенного ученого совета СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям, научный руководитель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Юрий Иванович Шокин.
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