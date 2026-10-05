«Орехов пал, Степногорск „покраснел“, „Азов“ * разгромлен»: В Киеве впору траур объявлять После прорыва ГрВ «Центр» в Белозерское, а ГрВ «Восток» — в Орехов, у Драпатого началась паника из-за «цветка Попасной» Радомир Маркуш На фото: расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления и запуска тяжелых коптеров ВСУ.
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