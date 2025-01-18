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«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции

«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции

БлокнотРУ Если собрать в одном протоколе всё, что наговорили публично лидеры ДУМ РФ, если к этому добавить результаты финансовых расследований в части получения финансирования от иностранных источников (прохождение обучения в Иордании / Саудовской Аравии так же относится по закону к получению денег от иностранных источников), то каждого из лидеров ДУМ РФ уже можно объявлять как минимум иностранными агентами, а как максимум в дополнение к этому добавить суд по уголовной статье по подрывной антигосударственной деятельности.

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Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
Вот они и есть стадо,не умеющее думать дальше своего носа.Им турки причесали,а они и готовы повторять всякий бред.
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2 час.
Жанна
Очень жаль, если уважаемые люди попадают под влияние экстремистов.
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2 час.
леонид рыбаков
управляемый
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2 час.

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