«Народ – это стадо! Мы здесь власть!»: в Духовном управлении мусульман России поверили в себя после обучения в Турции

БлокнотРУ Если собрать в одном протоколе всё, что наговорили публично лидеры ДУМ РФ, если к этому добавить результаты финансовых расследований в части получения финансирования от иностранных источников (прохождение обучения в Иордании / Саудовской Аравии так же относится по закону к получению денег от иностранных источников), то каждого из лидеров ДУМ РФ уже можно объявлять как минимум иностранными агентами, а как максимум в дополнение к этому добавить суд по уголовной статье по подрывной антигосударственной деятельности.