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Россиян предупредили, что перевод денег незнакомцам грозит уголовной статьей

Главное управление безопасности по Подмосковью предупредило в своем телеграм-канале, что в случае перевода средств неизвестному человеку, например, на рынке или в транспорте по номеру телефона можно стать фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма.

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