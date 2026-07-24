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Царьград

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После проверки ФСБ Ембика из Нефтекумска извинилась за скандал из-за хиджаба

После проверки ФСБ Ембика из Нефтекумска извинилась за скандал из-за хиджаба

Женщина утверждала изначально, что её не пустили к бассейну, куда она пришла с трёхлетней дочерью, из-за хиджаба, и обвинила персонал в "нацизме и расизме".

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