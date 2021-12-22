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Порядка Т2 трлн составят инвестиции в приоритетные энергопроекты – Саткалиев

Порядка Т2 трлн составят инвестиции в приоритетные энергопроекты – Саткалиев

Астана. 22 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане инвестиции в приоритетные энергопроекты составят около Т2 трлн, сообщил председатель правления АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

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