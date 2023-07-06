Заноза

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Взрыв Запорожской АЭС: Самый мрачный сценарий расписан по пунктам

Взрыв Запорожской АЭС: Самый мрачный сценарий расписан по пунктам

Чудовищная ядерная провокация, задуманная Киевом, приведёт к масштабным последствиям. Атака на Запорожскую АЭС повлечёт за собой заражение огромной по площади территории, после чего начнётся голод, который затронет более сотни миллионов человек.

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