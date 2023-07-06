Чудовищная ядерная провокация, задуманная Киевом, приведёт к масштабным последствиям. Атака на Запорожскую АЭС повлечёт за собой заражение огромной по площади территории, после чего начнётся голод, который затронет более сотни миллионов человек.
Чудовищная ядерная провокация, задуманная Киевом, приведёт к масштабным последствиям. Атака на Запорожскую АЭС повлечёт за собой заражение огромной по площади территории, после чего начнётся голод, который затронет более сотни миллионов человек.
Свежие комментарии