Хаос в аэропорту Кишинева: недоступные ИТ-системы, задержанные рейсы, возмущенные пассажиры

Кошмарное утро для пассажиров Кишиневского международного аэропорта. По предварительной информации, некоторые информационные системы аэропорта временно недоступны по техническим причинам, что влияет на работу ряда служб.
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