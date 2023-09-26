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В США усомнились в пользе западных военных тактик для ВСУ

В США усомнились в пользе западных военных тактик для ВСУ

Американский инструктор, который занимается обучением украинских солдат заявил, что Украина была права, отказавшись от западных тактик ведения боя, потому что не все западные военные методики пойдут на пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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