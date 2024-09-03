"Ордер на арест Путина" сменил почётный караул: Монголия выбрала Россию с политическим прицелом

Фото: Michael Kraushaar/imageBROKER.com/Globallookpress В Брюсселе перед визитом президента России в Монголию озвучили свою обеспокоенность, мол, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.
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