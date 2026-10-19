Обстановка во Франции накаляется. Франция вновь погрузилась в пучину масштабных беспорядков, которые по своему накалу и разрушительности грозят затмить даже памятные выступления «желтых жилетов».
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выслать им пасту гои для гильотины?
Весь этот мигрантский беспредел в гораздо больших масштабахгрозит и моей стране.. Если таарищ "великий стратег" не прекратит заселять страну басмачами и ваххабитами, державу ждёт крах и гибель
всё это не про нас. то, что хауптманагерам от глобального частного капитала насрать на национальные интересы, не новость. в остальном "мальчика" накажут, заменят на более адекватного - уже вибор обозначен! - и всё вернётся на круги своя. по сути буря в стакане, буря внутри системы, слома которой пока не видно.
Интересно как они собираются сжечь Эйфелевую башню... хотя хохлы им могут и подсобить... Представляю какое горе будет у московских... многие этого просто не перенесут, ибо тогда вообще теряется смысл путешествовать по Франции... ну если только поесть хрустящих булочек.... и пожевать трюфелей.
Бал правят мигранты, это то что ждёт и нас ,если правительство не одуматься и не ужесточит миграционную политику. Таких как Затулин и ему подобных надо гнать из власти и судить за подрыв государственности.
Странно , что во всём этом ещё не обвинили Россию, хотя премьер Албании уже сказанул - в беспорядках виноваты Россия и Иран - А один из премьеров Проебалтики обвинил Россию в инфляции в его хуторском государстве.