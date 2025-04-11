В Алма-Ате казахстанский блогер получил 5 лет ограничения свободы за оскорбление русских

Сегодня суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил к пяти годам ограничения свободы блогера-сатирика Темирлана Енсебека за публикацию в своём паблике нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос, под названием «Йоу, орыстар» (Йоу, русские).