В Алма-Ате казахстанский блогер получил 5 лет ограничения свободы за оскорбление русских

Сегодня суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил к пяти годам ограничения свободы блогера-сатирика Темирлана Енсебека за публикацию в своём паблике нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос, под названием «Йоу, орыстар» (Йоу, русские).
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