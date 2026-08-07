Почему генерала Власова судили в закрытом порядке

Случилось это 80 лет назад. 1 августа 1946 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР к смертной казни через повешение были приговорены 12 подсудимых – речь идёт о группе изменников Родины во главе с генералом Андреем Власовым.
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