Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново "запустилось" в суде

Интересы Падуна теперь будет представлять государственный адвокат Дело Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елену Падун и сокрытии её тела на крыше дома, снова отправилось в суд, теперь его рассматривает с начала новый состав Ленинского районного суда.