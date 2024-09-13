Эксперт рассказал, кому повысят зарплату с 1 октября

Зарплаты медработников, преподавателей федеральных вузов, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств будут увеличены на 5,1% с 1 октября.
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