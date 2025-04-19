Нотариус Поляков: мошенники-арендаторы могут продать чужую квартиру

Договоры купли-продажи недвижимости между физлицами можно совершить в простой письменной форме, чем могут воспользоваться мошенники, рассказал агентству «Прайм» член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.