Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

Проблемы с денежными переводами между РФ и Турцией связаны с мерами властей США, угрожающими вторичными санкциями финансовым организациям, которые «поддерживают военные усилия России», сообщил журналистам источник в турецкой банковской сфере.
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