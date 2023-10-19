Власти обратились к сбежавшим из России звездам: одумайтесь и вернитесь

Российский вице-премьер Татьяна Голикова впервые высказалась на тему уехавших из России артистов, как например, некогда обожаемой россиянами Алле Пугачевой, уважаемом в свое время Дмитрии Назарове и других восхваляемых звезд, значительную часть которых признанали иноагентами.