Власти обратились к сбежавшим из России звездам: одумайтесь и вернитесь

Российский вице-премьер Татьяна Голикова впервые высказалась на тему уехавших из России артистов, как например, некогда обожаемой россиянами Алле Пугачевой, уважаемом в свое время Дмитрии Назарове и других восхваляемых звезд, значительную часть которых признанали иноагентами.
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