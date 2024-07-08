Балтач районында XVII Мөселман балалар Сабан туе көрәшендә скутер уйнатылачак

14нче июльдә Балтач районы Бөрбаш авылында XVII Россиякүләм мөселман балалар Сабан туе узачак. Балалар өчен Сабантуй Татарстанның баш казые, Балтач районы имам-мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла.
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