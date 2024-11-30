Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
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