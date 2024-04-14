Минимум семь иранских ракет поразили израильскую авиабазу Неватим в пустыне Негев

Иран минувшей ночью все же нанес анонсированный ранее удар возмездия по территории Израиля. По военным объектам Тель-Авива в разных частях страны было выпущено несколько сотен беспилотников-камикадзе и баллистических ракет.
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