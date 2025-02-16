Владимир Жириновский не раз предсказывал триумф России в противостоянии с Украиной. Согласно его заявлениям, российское знамя будет гордо реять над Киевом, а президент Украины Владимир Зеленский с позором бежит из страны.
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