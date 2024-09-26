Исследования крови позволяют выявить долгосрочные последствия единичной травмы головного мозга

Новое исследование, проведенное под руководством Университета Монаша (Monash University), показало, что черепно-мозговые травмы средней и тяжелой степени могут иметь долгосрочные последствия, сохраняющиеся на протяжении десятилетий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии