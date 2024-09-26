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Исследования крови позволяют выявить долгосрочные последствия единичной травмы головного мозга

Исследования крови позволяют выявить долгосрочные последствия единичной травмы головного мозга

Новое исследование, проведенное под руководством Университета Монаша (Monash University), показало, что черепно-мозговые травмы средней и тяжелой степени могут иметь долгосрочные последствия, сохраняющиеся на протяжении десятилетий.

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