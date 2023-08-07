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«Ноттингем Форест» договорился с «Арсеналом» о переходе вратаря Тернера за 10 млн фунтов. Клуб также может подписать Шмейхеля или Хендерсона

Стороны договорились о переходе 29-летнего вратаря сборной США в «Ноттингем Форест». Сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов.

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