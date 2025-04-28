Жителя Бердска будут судить за сокрытие данных о террористе

Жителя Бердска накажут за подозрительные связи и сокрытие данных, имеющих важное значение. Националист, противник СВО, изначально стал фигурантом уголовного дела за комментарий в поддержку украинского военизированного формирования, сообщили в пресс-службе УФСБ НСО.
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