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Советник главы Крыма назвал заявления ГУР Украины о якобы уничтожении ракет «Калибр-НК» в Джанкое «влажными фантазиями»

Советник главы Крыма назвал заявления ГУР Украины о якобы уничтожении ракет «Калибр-НК» в Джанкое «влажными фантазиями»

Заявления украинского ГУР о том, что в результате атаки беспилотников якобы были уничтожены крылатые ракеты «Калибр-НК», «которые перевозились по железной дороге в Крыму», прокомментировал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

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