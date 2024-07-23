Торт-мороженое с безе и малиной

Завтра день святой равноапостольной великой княгини российской Ольги и, соответственно, мои именины! Поздравляю всех, кто еще носит это женское имя, и желаю мира, любви, добра и взаимопонимания! В этот предпраздничный день представляю вашему вниманию летний холодный торт.