Поварёнок с луч...
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Поварёнок с лучшими рецептами

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Торт-мороженое с безе и малиной

Торт-мороженое с безе и малиной

Завтра день святой равноапостольной великой княгини российской Ольги и, соответственно, мои именины! Поздравляю всех, кто еще носит это женское имя, и желаю мира, любви, добра и взаимопонимания! В этот предпраздничный день представляю вашему вниманию летний холодный торт.

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