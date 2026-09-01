«А разговоров-то было...». Россия наконец-то напала на Европу

Россия наконец-то напала на Европу, причём, в версии Германии, даже достаточно официально. Однако ответ на нападение не оправдал ожиданий, который однозначно сулили бесконечные устрашающие разговоры на сей счёт.
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