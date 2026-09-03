Экс-любовница* Елены Товстик рассказала, что та проиграла суд женатому любовнику, которому подарила квартиру

Экс-любовница* бывших супругов Романа и Елены Товстиков Мария Эстер-Трубицына рассказала, что та проиграла суд своему бывшему любовнику, 43-летнему мастеру спорта России по триатлону Владимиру Трубаевскому, который женат.
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