Вирус Коксаки задержал семью из Карелии в Турции после отпуска

Семья из Карелии застряла в Турции: врачи заподозрили вирус Коксаки у годовалого ребёнка, запрещён вылет до 7 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Коротченко раскры...
- Дети на самокатах...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым