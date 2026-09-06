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Аргументы недели

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МВД зафиксировало значительное снижение числа поддельных купюр в России

МВД зафиксировало значительное снижение числа поддельных купюр в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что с 2022 года в стране отмечается устойчивое снижение количества выявленных фальшивых банкнот.

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