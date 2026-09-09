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Ивановские новости

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Покупательница получила 400 тысяч рублей компенсации после падения контейнеров магазине в Иванове

Покупательница получила 400 тысяч рублей компенсации после падения контейнеров магазине в Иванове

Октябрьский районный суд удовлетворил иск 60-летней жительницы города к ООО «Лента». Женщина получила травмы средней тяжести после падения на неё пластиковых контейнеров в торговом зале.

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