Покупательница получила 400 тысяч рублей компенсации после падения контейнеров магазине в Иванове

Октябрьский районный суд удовлетворил иск 60-летней жительницы города к ООО «Лента». Женщина получила травмы средней тяжести после падения на неё пластиковых контейнеров в торговом зале.
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