FP: нельзя допустить покушения на президента России или ухода его с поста

Когда и почему спецслужбы Запада и США преследуют иностранных лидеров и к каким неприятным последствиям это часто приводит? Иногда ответ парадоксален: самые критикуемые лидеры других стран зачастую бывают такими персонами, уход которых может причинить лишь вред и ущерб.
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