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Более 28 тыс. литров нелегального спирта изъяли у жителя донского региона

Более 28 тыс. литров нелегального спирта изъяли у жителя донского региона

В Ростовской области разоблачен производитель нелегального алкоголя.В Ростовской области правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого в производстве и продаже алкогольной продукции без необходимых лицензий, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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