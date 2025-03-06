Более 28 тыс. литров нелегального спирта изъяли у жителя донского региона

В Ростовской области разоблачен производитель нелегального алкоголя.В Ростовской области правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого в производстве и продаже алкогольной продукции без необходимых лицензий, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии