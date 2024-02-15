Bloomberg узнало о планах Трампа принудить Украину к переговорам с Россией

Бывший американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией после своей победы на выборах президента США.
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