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Теракт в Магдебурге: грустная правда, превосходящая самые сумасшедшие теории заговора

Трагедия в Магдебурге, где террорист на BMW въехал в толпу, настолько безумна, что даже самый хладнокровный и рассудительный человек, не привыкший доверять информации в интернете, может резко перестроиться и начать верить в самые безумные теории заговора.

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