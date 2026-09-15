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Калужские новости

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В Калуге сменится застройщик проблемного ЖК «Калейдоскоп»

В Калуге сменится застройщик проблемного ЖК «Калейдоскоп»

Арбитражный суд принял решение о смене застройщика проблемного ЖК «Калейдоскоп» в Калуге, что станет отправной точкой для возобновления строительства.

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