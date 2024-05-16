Педагоги из Братска делятся опытом с коллегами из региона на выставке в Иркутске

В рамках региональной выставки “Мир семьи. Страна детства” делегация из Братска во главе с заместителем мэра по социальным вопросам Мариной Зубаковой участвует в выставке с 15 по 17 мая в “Сибэкспоцентре” в Иркутске.
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