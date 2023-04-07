Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Оставить ослам консульство РФ ,а посольство закрытьМИД Норвегии объя...
  • Анфиса Иванова
    Ну и КАК следствие установило " Денисов в феврале текущего года приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. Та...ФСБ вычислила еще...
  • Ljubov Tretjakova
    На 90ом году жизни скончаласьНа 94-м году жизн...

Финансист из Bank of America Securities Шихан назвал Зеленского манипулятором, вызывающим «серьезные опасения» у властей США

Финансист из Bank of America Securities Шихан назвал Зеленского манипулятором, вызывающим «серьезные опасения» у властей США

Руководитель отдела международных отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан назвал украинского лидера Владимира Зеленского манипулятором, который вызывает «серьезные опасения» у властей Соединенных Штатов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх