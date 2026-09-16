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Аргументы и Факты

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Победитель «Голоса» и участник Евровидения трагически погиб в 43 года

Победитель «Голоса» и участник Евровидения трагически погиб в 43 года

Победитель «Голоса Голландии», участник международного конкурса «Евровидение», певец Бен Сондерс трагически погиб в возрасте 43 лет, написала нидерландская газета De Telegraaf, публикацию которой перевёл aif.

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