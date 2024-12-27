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Екатеринбург и мир

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Выставка авторских кукол «Территория Гоголя» открылась в Екатеринбурге

Выставка авторских кукол «Территория Гоголя» открылась в Екатеринбурге. Её традиционно проводят накануне Нового года и Рождества мастера со всей России.

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