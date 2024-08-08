Несколько улиц Севастополя останутся без воды в четверг

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в четверг.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 12:00 посёлок Солнечный: улица Караизюмская.
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