Израиль пропустил в Газу 8 цистерн с топливом и бытовым газом

Восемь цистерн, в которых находились топливо и бытовой газ, пропущены на территорию сектора Газа в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис координатора действий израильского правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
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