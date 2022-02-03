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Конькобежец Захаров: «Пусть хоккеисты не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за стол»

Олимпийский чемпион по шорт-треку, российский конькобежец Руслан Захаров поделился мыслями о том, что сборная России по хоккею отказалась лететь в одном самолете с другими спортсменами на Олимпиаду в Пекин.

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