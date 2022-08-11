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Резников о повторном бое Багов – Магомедов: «Не хочу столько времени ждать»

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев озвучил возможность проведения повторного боя в рамках ¼ финала гран-при лиги Али Багов – Рашид Магомедов.

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