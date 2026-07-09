Вестник Бабушки...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вестник Бабушкинского района

6 подписчиков

Собянин: Программа КРТ возрождает целые районы Москвы

Городской программе комплексного развития территорий в этом году исполняется шесть лет. Используя ее правовые механизмы город имеет возможность строить новые кварталы на заброшенных пустырях и в промзонах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии