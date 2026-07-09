Собянин: Программа КРТ возрождает целые районы Москвы

Городской программе комплексного развития территорий в этом году исполняется шесть лет. Используя ее правовые механизмы город имеет возможность строить новые кварталы на заброшенных пустырях и в промзонах.
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